AUSTRALIAN OPEN. Van Uytvanck uitgeschakeld in dubbelspel - Killer van Mertens naar kwartfinales

tennisAlison Van Uytvanck heeft zich maandag niet voor de kwartfinales van het dubbelspel kunnen plaatsen op het Australian Open. Samen met de Oekraïense Anhelina Kalinina leed de 28-jarige Vlaams-Brabantse in de derde ronde een 6-3, 7-5 nederlaag tegen de Chinese Yang Zhaoxuan en de Taiwanese Chan Hao Ching, de elfde reekshoofden in Melbourne.

Elise Mertens is nu de enige overgebleven Belgische in het toernooi. Zij neemt het later op de dag samen met de Australische Storm Hunter in de derde ronde op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu. Mertens en Hunter vormen het vierde reekshoofd.

Volledig scherm © BELGA

Vierde reekshoofd Garcia sneuvelt, killer van Mertens stoot door

Caroline Garcia (WTA 4) is uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. De Française, het vierde reekshoofd, ging met 7-6 (7/3) en 6-4 onderuit tegen de Poolse Magda Linette (WTA 45).

De 29-jarige Garcia won eind vorig seizoen de WTA Finals nadat ze kort daarvoor de halve finales van de US Open had bereikt. Ze is na de Poolse Iga Swiatek (WTA 1) en de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2) al de derde speelster uit de top vier die is uitgeschakeld in Melbourne. Alleen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) houdt nog stand.

Magda Linette zit voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. De 30-jarige Poolse neemt het daarin op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 31). De voormalige finaliste van Wimbledon (2021) en de US Open (2016) versloeg in de vierde ronde de Chinese Shuai Zhang (WTA 22) met 6-0 en 6-4.

Aryna Sabalenka (WTA 5) veroverde na de scalp van Elise Mertens ook die van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10). De Wit-Russische haalde het maandag met 7-5 en 6-2. In haar eerste kwartfinale op de Australian Open staat Sabalenka tegenover de Kroatische Donna Vekic (WTA 64). Zij won met 6-2, 1-6 en 6-3 van de Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA 82). Ook voor de 26-jarige is het de eerste keer dat ze de laatste acht haalt op de Australian Open.

Volledig scherm Aryna Sabalenka © ANP / EPA

Rublev redt twee matchballen en gaat naar kwartfinale

De Rus Andrey Rublev (ATP 6) heeft zich met heel veel moeite gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Australian Open. In de vierde ronde tegen de Deen Holger Rune (ATP 10) redde hij twee matchballen.

Rublev keek in de beslissende vijfde set tegen een 2-5 achterstand aan, maar knokte terug en sleepte nog een tiebreak uit de brand. Daarin kreeg Rune twee matchballen, maar opnieuw zette Rublev de scheve situatie recht. Bij 10-9 verzilverde de Rus zelf zijn derde matchpunt. Zo stond na drie uur en 39 minuten de 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 en 7-6 (11/9) eindstand op het bord in de Rod Laver Arena in Melbourne.

Andrey Rublev is het vijfde reekshoofd in Melbourne. De 25-jarige Rus haalde er een keer eeder de kwartfinales, in 2021. Hij speelt om een ticket voor de halve finales tegen negenvoudig winnaar Novak Djokovic (ATP 5) of Alex de Minaur (ATP 24). De Serviër en de Australiër treffen elkaar later op de dag in de vierde ronde.

Volledig scherm Andrey Rublev © ANP / EPA

Shelton blijft stunten

Het sprookje van de Amerikaan Ben Shelton (ATP 89) op de Australian Open blijft duren. Maandag won hij in de vierde ronde van zijn landgenoot J.J. Wolf (ATP 67) en kwalificeerde zich zo voor de kwartfinales.

Voor zowel de 20-jarige Shelton als de 24-jarige Wolf is het de eerste deelname aan de Australian Open. Het duel in de John Cain Arena in Melbourne draaide uit op een vijfsetter die bijna vier uur duurde. Shelton haalde het uiteindelijk met 6-7 (5/7), 6-2, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) en 6-2.

In de kwartfinales staat Shelton tegenover de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 25) of zijn landgenoot Tommy Paul (ATP 35).

Eind vorig seizoen speelde Shelton op de US Open dankzij een wildcard zijn eerste grandslamtoernooi. Hij verloor er meteen in de openingsronde van de Portugese qualifier Nuno Borges.

Volledig scherm Ben Shelton © ANP / EPA