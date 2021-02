AUSTRALIAN OPEN. Van Uytvanck sneuvelt in tweede ronde: “Putintseva speelde tactisch goed” - Flipkens stoot door in dubbelspel

UPDATEVoor de vierde keer in vier duels trapte de 26-jarige Vlaams-Brabantse Alison Van Uytvanck (WTA 68) in de val gespannen door de listige Yulia Putintseva (WTA 28). Met 4-6, 6-1, 2-6 en na nochtans een degelijke prestatie moest zij afscheid nemen van de Australian Open. Beter nieuws was er over Kirsten Flipkens. Zij stootte door in het dubbelspel.

“Ik speel niet graag tegen haar, haar tennis ligt mij niet”, zei Alison Van Uytvanck voor aanvang van haar tweede ronde tegen 28ste reekshoofd, Yulia Putintseva. De 26-jarige Kazachse mag dan misschien niet groot zijn (1m63) maar compenseert dat met en overdosis aan pit en gif. Ondanks stevig tennis moest Van Uytvanck in de eerste set één break toestaan. In set twee kwam het aanvallend spel van de Brabantse er helemaal door en liep ze over haar op het circuit niet supergeliefde tegenstandster.

Waarom dat is toonde Putintseva nog eens bij 2-1 in de derde set. Bij een gelijke stand had ze plots nieuwe veters nodig, waardoor het game enkele minuten stillag. Van Uytvanck haperde en moest haar opslag inleveren. Het begin van het einde. “Het was moeilijk vandaag, met de wind, en zij speelde tactisch goed”, zei Van Uytvanck. “Natuurlijk heeft dat oponthoud met die veters mij beïnvloed. Ze deed het niet expres maar op dat belangrijk moment zoveel minuten moeten wachten was wel niet correct.”

Volledig scherm Yulia Putintseva. © EPA

Van Uytvanck was vanzelfsprekend ontgoocheld na haar nederlaag maar kan deze start wel meepakken naar het vervolg. Voor het eerst won ze een wedstrijd op Melbourne Park en haar niveau vandaag was meer dan behoorlijk. “Ik heb misschien niet mijn beste wedstrijd gespeeld maar het was ook niet superslecht”, meende ze. “Ik heb gisteren ook een goede dubbelmatch gespeeld. Ik kan dus met een goed gevoel de Australian Open verlaten. Of ik meedoe aan het WTA 250-tornooi van volgende week moet ik nog bekijken. Hangt van de stemming af en ik heb ook wat last van mijn been.”

Het was overigens de eerste keer dat Van Uytvanck in de tweede ronde van het eerste Grand Slam van het seizoen stond. Bij zes vorige deelnames eindigde het al in de eerste ronde. Haar beste resultaat in een Grand Slam is een kwartfinale op Roland-Garros 2015.

Volledig scherm © BELGA

Kirsten Flipkens naar tweede ronde dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich donderdag voor de tweede ronde van het dubbelspel geplaatst op het Australian Open. Samen met de Sloveense Andreja Klepac nam de 35-jarige Antwerpse in 1 uur en 39 minuten met 7-5 en 6-4 de maat van de Spaanse Georgina Garcia Perez en de Georgische Oksana Kalashikova.

Om een plaats in de achtste finales geven Flipkens en Klepac de Spaanse Aliona Bolsova en de Italiaanse Jasmine Paolini partij. Die schakelden de Russische Daria Kasatkina en de Estlandse Anett Kontaveit met 7-6 (7/2) en 6-2 uit. In het enkelspel ging Flipkens er in de eerste ronde uit tegen Venus Williams.

Volledig scherm Kirsten Flipkens © BELGA

Titelverdedigster Sofia Kenin uitgeschakeld

De titelverdedigster bij de vrouwen, Sofia Kenin (WTA-4), is verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde op de Australian Open. De Amerikaanse verloor na 1 uur en 4 minuten met 6-3 en 6-2 van de Estse Kaia Kanepi (WTA-65).

Kenin, vierde reekshoofd in Melbourne, is de derde speelster uit de top tien die het toernooi moet verlaten. Woensdag sneuvelden ook al de Canadese Bianca Andreescu (WTA-9) en de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8) verrassend in de tweede ronde. Kanepi, die vorige week de finale van de Gippsland Trophy verloor van Elise Mertens (WTA-16), speelt in de derde ronde tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-33).

Volledig scherm Sofia Kenin © AP