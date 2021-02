AUSTRALIAN OPEN. Sprookje Karatsev blijft duren, Osaka probleemloos naar halve finale

Russische qualifier Karatsev blijft stunten met een plaats in halve finales

De 27-jarige Karatsev speelt in Melbourne pas zijn eerste grandslamtoernooi. Het gebeurde nooit eerder in het Open Era (de periode van het proftennis) dat een debutant op een grandslam doorstoot tot de halve finales.

In de halve eindstrijd neemt Karatsev het op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) of de Duitser Alexander Zverev (ATP 7).

Osaka probleemloos naar halve finale

Naomi Osaka heeft eenvoudig de halve finale van de Australian Open bereikt. In Melbourne won de nummer drie van de plaatsingslijst in twee sets van Hsieh Su-Wei uit Taiwan. Het werd tweemaal 6-2. De 23-jarige Japanse kwam geen moment in de problemen en had iets meer dan een uur nodig om haar 35-jarige opponente te verslaan. In de vorige ronde overleefde Osaka nog twee matchpoints en versloeg met grote moeite de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte.