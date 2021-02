AUSTRALIAN OPEN. Serena klopt Halep en blijft op schema voor 24ste grandslamtitel

Australian Open Publiek vanaf zaterdag toch niet meer toegelaten op Australian Open na uitbraak Britse variant

12 februari Vanaf morgen moeten de tennisfans in Australië opnieuw op hun kin kloppen. Publiek is er uit voorzorg niet meer welkom. Door de uitbraak van de Britse variant is een vijfdaagse lockdown aangekondigd. Voorts staat Serena Williams na wat moeite in de vierde ronde. Naomi Osaka kende dan weer weinig moeite in haar partij. In het dubbelspel kregen Elise Mertens en Aryna Sabalenka een forfaitzege.