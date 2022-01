AUSTRALIAN OPEN. Nadal schenkt zichzelf kans op historische grandslamtitel - Sofia Costoulas naar finale bij junioren

Tennis Geen kwartfina­le voor Elise Mertens op Australian Open na marathonge­vecht: “Triest want het was echt wel close”

Geen vierde grandslamkwartfinale voor Elise Mertens (WTA 26), wel de derde keer op rij dat ze in de vierde ronde van de Australian Open verliest. Danielle Collins (WTA 30) was na een marathongevecht van 2h51 met 4-6, 6-4, 6-4 net iets te sterk. “Ik ben triest want het was echt wel close”, zuchtte Mertens.

24 januari