AUSTRALIAN OPEN. Nadal schenkt zichzelf kans op historische grandslamtitel - Sofia Costoulas naar finale bij junioren: “Ik sta te popelen om die finale te spelen”

Nadal krijgt uitgelezen kans op 21ste grandslamtitel

Rafael Nadal (ATP-5) heeft zich ten koste van de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-7) geplaatst voor de mannenfinale van de Australian Open. De 35-jarige Spanjaard haalde het in vier sets: 3-6, 2-6, 6-3 en 3-6. Voor Nadal wordt het na 2009, 2012, 2014, 2017 en 2019 de zesde finale in Australië - enkel in 2009 wist hij de ‘Happy Slam’ op zijn naam te schrijven. Voor Nadal meteen een uitgelezen kans op een 21ste grandslamtitel, waarmee hij alleen recordhouder zou worden. Dan moet-ie in de finale wel nog voorbij Stefanos Tsitsipas of Daniil Medvedev, die straks hun halve finale spelen.

Na een reeks tegenslagen - waaronder een voetblessure en een coronabesmetting - staat Rafael Nadal tegen zijn eigen verwachtingen in in de finale van de Australian Open. “Het is moeilijk om uit te leggen hoe moeilijk het was om weer op dit niveau te geraken na alles wat ik de afgelopen zes maanden doormaakte", zei Nadal na zijn zege tegen Berrettini aan Eurosport. “Ik voel weer dat ik leef. Ik geniet van elk moment en doe mijn best.”

“Ik begon goed en speelde agressief in de eerste twee sets”, maakte Nadal de analyse van de partij. “Ik nam het op tegen een sterke tegenstander. Het was belangrijk om, na het verlies van de derde set, de vierde set meteen te domineren.”

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP

Costoulas naar finale bij junioren: “Nu al fier op tornooi dat ik gespeeld heb”

Onze landgenote Sofia Costoulas (ITF-10) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale in het enkelspel bij de meisjes junioren op de Australian Open. Costoulas, het achtste reekshoofd, won in de Margaret Court Arena van Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF-220), een Australische met een Belgische moeder, in twee sets: 6-4, 6-1. De partij duurde 1 uur en 14 minuten.

“Het voelt geweldig. Ik ben erg blij dat ik erin geslaagd ben een goede match te spelen, want Charlotte (Kempenaers-Pocz) is een sterke tegenstreefster”, reageerde Costoulas achteraf. “Ik realiseer het me nog niet goed, maar ik sta te popelen om de finale te spelen.”

Onze landgenote maakte een serene indruk. Ondanks het toch wel grote podium. “Ik voel me niet alleen fysiek maar ook mentaal goed, ik heb geen stress. Ik vond het ook heel fijn om op zo’n grote baan te spelen. Ik was helemaal ontspannen. En dat moet je zijn in een halve finale van een grandslamtornooi.” Dat zal ze ook in de finale moeten zijn. “Ik heb vorige week ook al een finale gespeeld (Traralgon, red.). Finales zijn altijd speciaal, maar ik ga opnieuw proberen hetzelfde te doen als vandaag.”

Wat als ze de titel zou winnen? “Dan zou ik erg blij en trots zijn. Maar ik ben al fier op het tornooi dat ik tot nu toe gespeeld heb. Maar eigenlijk betekent dit nog altijd niets, want het is maar juniors en ik heb nog een hele profcarrière voor de boeg. Ik zou blij zijn maar meer ook niet.”

Volledig scherm © BELGA

Als Costoulas wil winnen, moet ze zaterdagmorgen (vanaf 2u Belgische tijd) in de finale voorbij haar Kroatische leeftijdsgenote Petra Marcinko, die de juniorenranking aanvoert. Als haar dat lukt, wordt ze de tweede Belgische junior die de Australian Open op haar naam schrijft. Tot dusver lukte dat alleen An-Sophie Mestach in 2011.

Zeven van de negen Belgische grandslamtitels bij de junioren werden gewonnen door meisjes. Kirsten Flipkens was in 2003 de beste op Wimbledon en de US Open, Justine Henin won Roland Garros in 1997 en Nancy Feber Wimbledon in 1993. In een verder verleden waren er titels voor Geneviève Domken (in 1947) en Christiane Mercelis (in 1949) op Wimbledon. Bij de jongens zegevierde Jacky Brichant in 1947 op Roland Garros, waar ook Kimmer Coppejans in 2012 de beste was.

Verschillende Belgische meisjes haalden een finale maar konden de laatste horde niet nemen. Dat is het geval voor Laurence Courtois (1992) en Kim Clijsters (1998) op Wimbledon en Michelle Rucquoy (1959 en 1960) en Courtois (1993) op Roland Garros. Drie Belgische jongens verloren de finale in Parijs: Jacky Brichant (1948), Gino Mezzi (1951) en Francis Andries

Volledig scherm Sofia Costoulas. © BELGA