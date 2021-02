AUSTRALIAN OPEN. Nadal heeft weinig moeite met Fognini - Verrassing bij de vrouwen

Nadal heeft in achtste finale weinig moeite met Fognini

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich maandag vlot gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Australian Open. De Spanjaard zette in de vierde ronde de Italiaan Fabio Fognini (ATP 17) opzij in drie sets.

Het werd in de lege Rod Laver Arena 6-3, 6-4 en 6-2 na twee uur en zestien minuten wedstrijd. Om door te stoten naar de halve finales, moet tweede reekshoofd Nadal voorbij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) of de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10).

De 34-jarige Nadal jaagt op een tweede eindzege in Melbourne, na winst in 2009. Vier keer was hij al verliezend finalist (in 2012, 2014, 2017 en 2019). De Spanjaard kan in Australië zijn 21e grandslamtitel veroveren. Vandaag deelt hij het record met Roger Federer.

Volledig scherm © REUTERS

Medvedev en Rublev plaatsen zich voor Russische kwartfinale

Daniil Medvedev (ATP 4) en Andrey Rublev (ATP 8) hebben zich maandag gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Australian Open. Daarin komen de Russen tegen elkaar uit. Vierde reekshoofd Medvedev maakte een einde aan het mooie toernooi van de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 192). Het werd 6-4, 6-2 en 6-3. Rublev, als zevende geplaatst, won de eerste twee sets tegen de Noor Casper Ruud (ATP 28) met 6-2 en 7-6 (7/3), waaarna die de handdoek gooide.

Voor de 25-jarige Medvedev en de 23-jarige Rublev wordt het hun eerste kwartfinale in Melbourne. Vorig jaar strandden ze allebei in de vierde ronde (achtste finales).

Het beste grandslamresultaat van Medvedev is een finale op de US Open van 2019 (tegen Rafael Nadal). Rublev haalde eerder al drie keer een kwartfinale (2x US Open, 1x Roland Garros). Beide mannen wonnen eerder deze maand met het Russische team de ATP Cup in Melbourne.

Volledig scherm Daniil Medvedev © AFP

Pegula verrast vijfde reekshoofd Svitolina en mag naar kwartfinales

De Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 61) heeft maandag voor een verrassing gezorgd in de vierde ronde van de Australian Open. Ze schakelde het Oekraïense vijfde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 5) uit met 6-4, 3-6 en 6-3.

De 26-jarige Pegula staat voor de tweede keer op de tabel in Melbourne. Vorig jaar verloor ze bij haar debuut in de eerste ronde. Een derde ronde op de US Open van vorig jaar was haar beste grandslamresultaat tot dusver.

In de kwartfinales neemt Pegula het op tegen haar landgenote Jennifer Brady (WTA 24). Het 22e reekshoofd versloeg de Kroatische Donna Vekic (WTA 33) met 6-1 en 7-5.

Ook voor de 25-jarige Brady wordt het een eerste kwartfinale in Melbourne. Vorig jaar tekende ze op de US Open voor een fraai parcours door de laatste vier te halen.

Volledig scherm Jessica Pegula © EPA