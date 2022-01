AUSTRALIAN OPEN. Mertens strandt in halve finales dubbelspel - Barty walst naar finale

Thuisspeelster Barty walst over Keys naar finale

Ashleigh Barty heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de finale van de Australian Open. De thuisspeelster en nummer 1 van de wereld haalde het overtuigend in twee korte sets van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 51). Na iets meer dan een uur tennis stond de 6-1, 6-3 eindstand op het scorebord in de Rod Laver Arena. Het was het vierde duel tussen de 25-jarige Barty en de 26-jarige Keys. De Australische trok voor de derde keer aan het langste eind.

Ashleigh Barty neemt het zaterdag in de finale op tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA 9) of de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30). Ze doet dan een gooi naar een derde grandslamzege en een vijftiende WTA-titel. In 2019 won Barty Roland Garros, vorig jaar was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot vandaag haar beste resultaat.

Het is overigens al van 1980 geleden dat een thuisspeelster de finale haalt van de Australian Open. Toen was het Wendy Turnbull die verloor van de toenmalige Tsjechoslowaakse Hana Mandlikova. De laatste Australische die het toernooi won, is Chris O’Neil in 1978.

Volledig scherm © EPA

Geen nieuwe dubbelfinale voor Mertens

Elise Mertens is er vandaag samen met haar Russische dubbelpartner Veronika Kudermetova niet in geslaagd de finale te bereiken op de Australian Open. In de halve finale gingen de derde reekshoofden met 6-2 en 6-3 onderuit tegen de topreekshoofden, de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. De partij duurde 1 uur en 11 minuten. In de finale spelen Krejcikova/Siniakova tegen de Kazachse Anna Danilina en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Voor Mertens, die in het enkelspel in de vierde ronde werd uitgeschakeld, blijft het dus voorlopig bij drie grandslamtitels in het dubbelspel. In 2019 won ze samen met Aryna Sabalenka de US Open en vorig jaar was ze met de Wit-Russin ook in Melbourne de beste. In 2021 pakte Mertens met de Taiwanese Su Wei Hsieh ook de titel op Wimbledon.

Volledig scherm Elise Mertens en Veronika Kudermetova in actie. © BELGA

Costoulas naar halve finales bij de junioren

Sofia Costoulas (ITF 10) heeft zich geplaatst voor de halve finales op de Australian Open bij de junioren. Het achtste reekshoofd won in de kwartfinales van de Russin Diana Shnaider (ITF 3), het tweede reekshoofd. Na 2 uur en 14 minuten spelen stonden de 6-3, 5-7 en 6-4 op het scorebord. Vorige week was Costoulas op het juniorentoernooi van Traralgon ook al te sterk voor Shnaider.

Het is voor de 16-jarige Costoulas de eerste keer dat ze in de halve finale van een Grand Slam staat. Voor een plaats in de finale speelt ze tegen thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF 220). In het dubbelspel werd Costoulas met haar Kroatische dubbelpartner Lucija Ciric Bagaric meteen uitgeschakeld.

Volledig scherm Sofia Costoulas. © BELGA