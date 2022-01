AUSTRALIAN OPEN. Medvedev redt matchbal en stoot na marathonpartij door naar halve finales - Mertens klopt Flipkens in Belgisch dubbelonderonsje

Daniil Medvedev kruipt door oog van de naald in kwartfinale tegen Auger-Aliassime

De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich als vierde en laatste speler gekwalificeerd voor de halve finales van de Australian Open. Hij moest daarvoor wel erg diep gaan tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9). Het tweede reekshoofd haalde het in de Rod Laver Arena in Melbourne in vijf sets. Het werd 6-7 (4/7), 3-6, 7-6 (7/2), 7-5 en 6-4 na een wedstrijd die liefst vier uur en 42 minuten duurde. Op het einde van de vierde set redde Medvedev een matchbal.

Medvedev neemt het voor een plek in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4). Die zette eerder op de dag de Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) opzij met 6-3, 6-4 en 6-2. De halve finale wordt een heruitgave van 2021. Toen won Medvedev met 6-4, 6-2 en 7-5 van Tsitsipas en stootte hij door naar de finale tegen Novak Djokovic, die hij in drie sets verloor. De 25-jarige Rus won later op het seizoen wel de US Open, goed voor zijn eerste grandslamtitel. Medvedev is na het gedwongen forfait van Djokovic de hoogst geplaatste speler in Melbourne.

Juniore Costoulas stoot door naar kwartfinale

Sofia Costoulas (ITF 10) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open bij de junioren. Het achtste reekshoofd was in haar derde ronde de sterk voor de Zwitserse Céline Naef (ITF 18). Het werd 7-6 (7/3) en 7-6 (7/5) na een wedstrijd die precies twee uur duurde en door de regen een tijdje werd onderbroken.

In de kwartfinale treft de 16-jarige Costoulas de Russin Diana Shnaider (ITF 3), het tweede reekshoofd in Melbourne.

In het dubbelspel werd Costoulas met haar Kroatische dubbelpartner Lucija Ciric Bagaric meteen uitgeschakeld.

Sofia Costoulas.

Mertens voorbij Flipkens naar halve finale dubbelspel

Elise Mertens heeft zich samen met Veronika Kudermetova geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. In de kwartfinales was de Belgisch/Russische tandem in twee sets te sterk voor Kirsten Flipkens en Sara Sorribes Tormo. Na 1 uur en 20 minuten stond de 6-3 en 6-4 op het scorebord.

Mertens/Kudermetova, derde reekshoofden in Melbourne, nemen het in de halve finale op tegen het Tsjechische duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, de eerste reekshoofden. Krejcikova en Siniakova versloegen het Australisch/Amerikaanse duo Storm Standers/Caroline Dolehide met 6-2 en 7-6 (7/3).

Mertens gaat in Melbourne op zoek naar haar vierde grandslamtitel in het dubbel. Eerder won ze met Aryna Sabalenka al de US Open (2019) en de Australian Open (2021). Aan de zijde van de Taiwanese Su Wei Hsieh won ze vorig jaar ook Wimbledon.

“Tegen een andere Belg spelen is altijd speciaal, zeker in de kwartfinale van een grandslam. Kirsten is niet oud, maar evenmin de jongste. Dus wie weet was het misschien de laatste keer”, stelde Mertens, die Flipkens “een inspiratie” noemde. “Net zoals Kim, Justine of Yanina. Ze heeft altijd in de top 100 gestaan. Ze speelt nog heel goed, amuseert zich op het terrein. En het was een leuke wedstrijd. We haalden een goed niveau en ik ben blij dat we gewonnen hebben. Op het einde was er veel emotie want Kirsten is ook een goeie vriendin. We speelden samen op de Billie Jean King Cup en wie zien elkaar bijna wekelijks op toernooien.”

Kirsten Flipkens en Sara Sorribes-Tormo.

Elise Mertens.

Tsitsipas naar halve finales

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van de Australian Open bij de mannen. Het vierde reekshoofd versloeg in de Rod Laver Arena in Melbourne de Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) met 6-3, 6-4 en 6-2. De wedstrijd duurde twee uur en zes minuten.

De 23-jarige Tsitsipas neemt het voor een plek in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) of de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9). In de andere halve finale staat de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 5) tegenover de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7). Zij stootten dinsdag al door.

Voor Stefanos Tsitsipas is het zijn derde halve finale in Australië. Vorig jaar verloor hij van Medvedev, in 2019 was Nadal te sterk. De Griek won nog nooit een grandslamtitel. Op Roland Garros haalde hij vorig jaar wel de finale, waar hij op Novak Djokovic botste. De Serviër was ook op de Australian Open de titelverdediger maar de nummer 1 van de wereld is er door de heisa rond zijn visum niet bij in Melbourne.

Stefanos Tsitsipas.

Swiatek na ferme comeback bij laatste vier

De Poolse Iga Swiatek (WTA-9) heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales bij de vrouwen op de Australian Open. Ze haalde het na 3 uur en 1 minuut spelen in drie sets van de Estse Kaia Kanepi (WTA-115): 4-6, 7-6(7/2) en 6-3.

In de halve finale treft Swiatek, het zevende reekshoofd in Melbourne, de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Die schakelde eerder op de dag de Française Alize Cornet (WTA-61) uit met 7-5 en 6-1. Het wordt voor de 20-jarige Swiatek de tweede halve finale op een grandslamtoernooi. In 2020 won de Poolse verrassend Roland Garros, haar beste prestatie tot nu toe. Kanepi raakte in haar carrière nog nooit verder dan de kwartfinales op een Grand Slam.

Collins naar halve finale in Melbourne

Danielle Collins (WTA-30) heeft zich voor de tweede keer in haar carrière geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. De Amerikaanse, die in de vierde ronde Elise Mertens klopte, was met 7-5 en 6-1 te sterk voor de Française Alize Cornet (WTA-61). De partij duurde 1 uur en 28 minuten.

In de halve finale speelt Collins tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA-9). De andere halve finale is al compleet: die gaat tussen de Amerikaanse Madison Keys (WTA-51) en de Australische Ashleigh Barty (WTA-1). Voor Collins wordt het de tweede halve finale op een grandslamtoernooi. In 2019 haalde ze bij haar debuut meteen de laatste vier op de Australian Open. Cornet speelde in Melbourne voor het eerst een kwartfinale op een Grand Slam.

Danielle Collins.