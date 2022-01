AUSTRALIAN OPEN LIVE. Prima start van Medvedev in Melbourne - US Open-sensatie Fernandez meteen onderuit

Australian Open Broer Goffin: “David heeft een lichte verrekking, maar zal klaar zijn voor Australian Open”

Simon Goffin heeft zich vanuit Melbourne uitgelaten over de vorm van zijn broer David, die donderdag in de kwartfinales van het hardcourttoernooi in Sydney tegen Andy Murray (ATP 135) moest opgeven vanwege nieuwe pijn in zijn linkerknie.

15 januari