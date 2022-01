AUSTRALIAN OPEN. Keys plaatst zich als eerste voor de halve finales - Costoulas naar 1/8ste finales bij junioren

Madison Keys (WTA 51) heeft zich als eerste vrouw geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. De Amerikaanse won in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 4) met 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. Keys, die voor de Australian Open het voorbereidingstoernooi in Adelaide won, speelt in de halve finale tegen de winnares van het duel tussen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21). Zij werken later vandaag hun kwartfinale af. Voor de 26-jarige Keys wordt het haar tweede halve finale in Melbourne. In 2015 verloor ze in die fase van Serena Williams. Op de US Open haalde Keys in 2017 de finale, haar beste prestatie op een grandslamtoernooi.