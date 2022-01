AUSTRALIAN OPEN. Keys en Nadal plaatsen zich als eerste voor halve finales - Costoulas naar 1/8ste finales bij junioren

Madison Keys (WTA 51) heeft zich als eerste vrouw geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. De Amerikaanse won in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 4) met 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. Keys, die voor de Australian Open het voorbereidingstoernooi in Adelaide won, speelt in de halve finale tegen de winnares van het duel tussen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21). Zij werken later vandaag hun kwartfinale af. Voor de 26-jarige Keys wordt het haar tweede halve finale in Melbourne. In 2015 verloor ze in die fase van Serena Williams. Op de US Open haalde Keys in 2017 de finale, haar beste prestatie op een grandslamtoernooi.

Volledig scherm © EPA

Ook Nadal naar halve finales

Bij de vrouwen was de eerste halvefinaleplaats voor Madison Keys, bij de mannen was Rafael Nadal de eerste die zich verzekerde van een plek in de halve finales. De 35-jarige Spanjaard haalde het na een vijfsetter van de Canadees Denis Shapovalov. Lees hier alles over die wedstrijd.

Volledig scherm © AFP

Sofia Costoulas naar achtste finales bij junioren

Sofia Costoulas (ITF-16) heeft zich dinsdag in Melbourne geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open voor junioren. Het Belgische achtste reekshoofd won in de tweede ronde met 6-0 en 6-2 van de 17-jarige Iraanse Meshkatolzahra Safi (ITF-74). De wedstrijd duurde 1 uur en 1 minuut. Om een plaats in de kwartfinales neemt de 16-jarige Costoulas het op tegen de Zwitserse Céline Naef (ITF-17). Het negende reekshoofd haalde het in haar tweede ronde van de Servische Tijana Sretenovic (ITF-50) met 6-1 en 6-2.

De 17-jarige Alessio Basile (ITF-70) heeft zich dan weer niet kunnen plaatsen voor de achtste finales bij de junioren. In de tweede ronde verloor hij met 6-2 en 6-1 van zijn Argentijnse leeftijdsgenoot Lautaro Midon (ITF-25), het zestiende reekshoofd. Basile komt nog wel in het dubbelspel aan de bak. In de tweede ronde neemt de Vilvoordenaar het met zijn Nederlandse dubbelpartner Daniel Verbeek op tegen de Fransman Gabriel Debru en de Zwitser Kilian Feldbausch, de derde reekshoofden.

Volledig scherm Sofia Costoulas. © BELGA