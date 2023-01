AUSTRALIAN OPEN. Elise Mertens uitgeschakeld in kwartfinales dubbelspel

Kwartfinales eindstation voor Elise Mertens en Storm Sanders

Elise Mertens en Storm Sanders hebben zich niet voor de halve finales van het dubbelspel kunnen plaatsen op de Australian Open. Het Belgisch-Australische duo, vierde reekshoofd in Melbourne, ging in 2 uur en 30 minuten met 7-6 (8/6), 2-6, 6-4 onderuit tegen de Oekraïense Marta Kostyuk en de Roemeense Elena-Gabriela Ruse.

Mertens had gehoopt de Australian Open met haar nieuwe dubbelpartner een tweede keer te winnen. In 2021 deed ze dat met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die haar zaterdag in de derde ronde van het enkelspel met 6-2 en 6-3 uitschakelde. Met Sabalenka won ze in 2019 ook het US Open. Aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei bracht Mertens in 2021 Wimbledon op haar palmares.

Sabalenka in halve finale tegen Linette

Vijfde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA-5) heeft zich in Melbourne als laatste voor de halve finales van de Australian Open geplaatst. De 24-jarige Wit-Russische deed dat door de Kroatische Donna Vekic (WTA-64) in 1 uur en 49 minuten met 6-3 en 6-2 te verslaan.

Om een plaats in de finale neemt Sabalenka het op tegen Magda Linette (WTA-45). Die 30-jarige Poolse schakelde eerder op de dag de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-31) met 6-3 en 7-5 uit. In twee vorige onderlinge duels nam Sabalenka telkens in twee korte sets de maat van Linette. De vorige keer gebeurde dat in 2021 in de eerste ronde van het olympisch toernooi in Tokio (6-2, 6-1).

In de andere halve finale geven de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-24) en de Kazachse Elena Rybakina (WTA-25) elkaar partij.

Alexander Blockx naar kwartfinales juniorentoernooi

Alexander Blockx (ITF-10) heeft de kwartfinales bereikt van het juniorentoernooi van de Australian Open. De zeventienjarige Belg, derde reekshoofd in Melbourne, nam in een uur en zeven minuten met 6-2 en 6-2 de maat van de Bulgaar Adriano Dzhenev (ITF-27).

Om een plaats in de halve finales gaat Blockx het Australische hardcourt op voor een duel met de zestienjarige Braziliaan Joao Fonseca (ITF-23), die het Japanse zesde reekshoofd Rei Sakamoto (ITF-17) met 6-3 en 6-4 uitschakelde. In het dubbelspel is Fonseca de partner van Blockx. Samen vormen ze het eerste reekshoofd. In de tweede ronde (achtste finales) geven ze later op de dag de Canadees Keegan Rice en de Zuid-Koreaan Roh Hoyoung partij.

