AUSTRALIAN OPEN. Djokovic pakt derde set. Serena op schema voor 24ste grandslamtitel

Tennis Ruben Bemelmans pakt in het Franse Cherbourg zijn zesde Challenger­ti­tel

14 februari Ruben Bemelmans (ATP 232) heeft zondag de zesde Challengertitel in zijn carrière bijgeschreven op zijn palmares. De 33-jarige Limburger won het Challengertoernooi in het Franse Cherbourg (hard/88.520 euro). In de finale rekende hij in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Tsjech Lukas Rosol (ATP 198). De partij duurde één uur en tien minuten.