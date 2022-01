AUSTRALIAN OPEN. Berrettini naar halve finale tegen Nadal na marathonpartij - Ook Barty bij laatste vier

Berrettini verslaat Monfils en ontmoet Nadal in halve finales

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) heeft zich ook geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. Berrettini versloeg in de kwartfinales de Fransman Gael Monfils (ATP 20) in vijf sets: 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 en 6-2. De partij duurde 3 uur en 52 minuten. De Italiaan geraakte in Melbourne nooit verder dan de vierde ronde. Vorig jaar schopte hij het tot de finale van Wimbledon, waarin Novak Djokovic te sterk was.

De 25-jarige Berrettini neemt het in de halve finales op tegen Rafael Nadal (ATP 5). De Spanjaard, het zesde reekshoofd in Melbourne, versloeg in de kwartfinales de Canadees Denis Shapovalov (ATP 14) in vijf sets: 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 en 6-3. De partij duurde 4 uur en 10 minuten.

Keys voor tweede keer naar halve finale

Madison Keys (WTA 51) heeft zich als eerste vrouw geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. De Amerikaanse won in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 4) met 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. Voor de 26-jarige Keys wordt het haar tweede halve finale in Melbourne. In 2015 verloor ze in die fase van Serena Williams. Op de US Open haalde Keys in 2017 de finale, haar beste prestatie op een grandslamtoernooi.

Keys ontmoet Barty

In de halve finale ontmoet Keys thuisspeelster en topfavoriete Ashleigh Barty. De nummer één van de wereld rekende in de kwartfinales zonder mededogen af met de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21) in twee sets: 6-2 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 4 minuten. Het topreekshoofd verloor deze Australian Open op eigen grond nog geen set. De 25-jarige Barty won in haar carrière tot dusver twee grandslamtoernooien: Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In eigen land pakte ze nog nooit de eindzege. In 2020 haalde ze op de Australian Open de halve finales, vorig jaar sneuvelde ze in de kwartfinales.

Volledig scherm Barty schudt Pegula de hand. © AFP

Ook Nadal naar halve finales

Bij de mannen was Rafael Nadal de eerste die zich verzekerde van een plek in de halve finales. De 35-jarige Spanjaard haalde het na een vijfsetter van de Canadees Denis Shapovalov. Lees hier alles over die wedstrijd.

Volledig scherm © AFP

Elise Mertens en Kirsten Flipkens bekampen elkaar voor plaats in halve finales dubbelspel

Elise Mertens, met de Russin Veronika Kudermetova, en Kirsten Flipkens, met de Spaanse Sara Sorribes Tormo, staan woensdag tegenover elkaar in de kwartfinales van het vrouwendubbelspel van de Australian Open. Het duel begint om 1 uur Belgische tijd in de Margaret Court Arena.

Mertens en Kudermetova, die het derde reekshoofd vormen, komen stilaan op toerental. Na overwinningen in drie sets in de eerste twee rondes versloeg het Belgisch-Russische duo de veertiende reekshoofden Yifan Xu en Zhaoxuan Yang uit China in twee sets. De Limburgse, in 2021 dubbelwinnares met de Wit-Russin Aryna Sabalenka, is drie overwinningen verwijderd van een vierde dubbeltitel op een groot toernooi.

Om deze ambitie waar te maken zal Mertens eerst ‘Flipper’ en Sorribes Tormo moeten verslaan. De 36-jarige Kempense, die in de eerste ronde van het enkelspel werd verslagen door haar dubbelpartner, had nog nooit eerder de kwartfinales van het dubbelspel bereikt in Melbourne Park. Als ze wint, evenaart ze haar beste grandslamresultaat, een halve finale op Roland Garros van 2019 met de Zweedse Johanna Larsson.

Volledig scherm Kirsten Flipkens en Elise Mertens. © Photo News

Sofia Costoulas naar achtste finales bij junioren

Sofia Costoulas (ITF-16) heeft zich dinsdag in Melbourne geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open voor junioren. Het Belgische achtste reekshoofd won in de tweede ronde met 6-0 en 6-2 van de 17-jarige Iraanse Meshkatolzahra Safi (ITF-74). De wedstrijd duurde 1 uur en 1 minuut. Om een plaats in de kwartfinales neemt de 16-jarige Costoulas het op tegen de Zwitserse Céline Naef (ITF-17). Het negende reekshoofd haalde het in haar tweede ronde van de Servische Tijana Sretenovic (ITF-50) met 6-1 en 6-2.

De 17-jarige Alessio Basile (ITF-70) heeft zich dan weer niet kunnen plaatsen voor de achtste finales bij de junioren. In de tweede ronde verloor hij met 6-2 en 6-1 van zijn Argentijnse leeftijdsgenoot Lautaro Midon (ITF-25), het zestiende reekshoofd. Basile komt nog wel in het dubbelspel aan de bak. In de tweede ronde neemt de Vilvoordenaar het met zijn Nederlandse dubbelpartner Daniel Verbeek op tegen de Fransman Gabriel Debru en de Zwitser Kilian Feldbausch, de derde reekshoofden.

Volledig scherm Sofia Costoulas. © BELGA