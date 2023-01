AUSTRALIAN OPEN. Aangeslagen Kyrgios meldt zich wegens blessure af - Kvitova houdt Van Uytvanck uit tweede ronde

Aangeslagen Kyrgios meldt zich wegens blessure af: “Ik ben er kapot van”

Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De nummer 21 van de wereld heeft last van een knieblessure. De 27-jarige Australiër, vorig jaar finalist op Wimbledon, was dit seizoen nog niet in actie gekomen. Hij zou het op het grandslamtoernooi in eigen land in de eerste ronde opnemen tegen de Rus Roman Safioellin.

Kyrgios maakte zijn afmelding bekend op een ingelaste persconferentie, waarbij ook zijn fysiotherapeut aanwezig was. “Ik ben er kapot van, want dit is een van de belangrijkste toernooien van het jaar voor mij”, zei hij. Kyrgios gold als een van de outsiders voor de titel in Melbourne. Vorig jaar bleef hij op de Australian Open in de tweede ronde steken. Hij won toen samen met zijn landgenoot en goede vriend Thanasi Kokkinakis verrassend het dubbelspel. Na de afmelding van Kyrgios is Alex de Minaur de hoogst genoteerde Australiër op de wereldranglijst. Hij staat 24ste.

Volledig scherm © AP

Alison Van Uytvanck meteen uitgeschakeld

Alison Van Uytvanck (WTA-68) heeft zich niet voor de tweede ronde van de Australian Open kunnen plaatsten. De 28-jarige Vlaams-Brabantse moest in één uur en 32 minuten met 7-6 (7/3) en 6-2 de duimen leggen voor de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-15), vijftiende reekshoofd in Melbourne.

Kvitova, twee keer winnares op Wimbledon (2011, 2014) en in 2019 runner-up op de Australian Open, neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de winnares van een duel tussen de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA-39) en de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-139). Die strijd wordt straks nog beslecht.

Het is de achtste keer op tien deelnames dat Van Uytvanck er al in de eerste ronde uitgaat. De voorbije twee jaar eindigde het in de tweede ronde. Ook op de US Open schopte ze het nooit verder dan de tweede ronde. Voor de andere twee Grand Slams kan ze mooiere resultaten voorleggen, met een kwartfinale op Roland Garros (2015) en een achtste finale op Wimbledon (2018).

Volledig scherm © AFP