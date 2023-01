ATP legt Zverev geen sanctie op na beschuldigingen van huiselijk geweld

De ATP startte in oktober 2021 een onderzoek nadat Zverevs ex-vriendin Olga Sharypova naar buiten had gebracht dat de olympische kampioen van Tokio haar tijdens hun relatie emotioneel en fysiek mishandelde. Dat zou onder meer gebeurd zijn tijdens het ATP Masters 1000-toernooi in het Chinese Sjanghai in oktober 2019. Naar de gebeurtenissen op dat toernooi voerde de ATP in eerste instantie een onderzoek, maar ook vermeend wangedrag in Monaco, New York en Genève werd onder de loep genomen.