Ashleigh Barty, ‘s werelds nummer 1, strandt in kwartfinales Charleston na verlies tegen Spaanse nummer 71

Tennis Mertens op halve kracht geen partij voor Osaka: “Mijn borstspier en ik waren niet top”

30 maart Geen stunt voor Elise Mertens (WTA 17) in de vierde ronde van de Miami Open. Tweede reekshoofd Naomi Osaka was te sterk. “Mijn borstspier en ik waren niet top vandaag”, gaf Mertens toe. Ze wil toch nog over tien dagen meedoen in Charleston.