Ash Barty doet Australiërs uit de bol gaan: thuisspeelster klopt Danielle Collins in finale Australian Open

Australian OpenDe hoop van een natie vervuld. Ash Barty, de eerste Australische vrouw in de finale in Melbourne Park sinds 1980, brengt een land in feeststemming. Met 6-3, 7-6 (7/2) trekt zij aan het langste eind tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30). De partij leek op een driesetter af te stevenen, maar Barty vocht in de tweede set bij een 1-5 achterstand nog helemaal terug. Een last gaat van de schouders van het 25-jarige nummer één van de wereld: haar eerste Australian Open, na eerder Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021). Zonder setverlies bovendien. Na 44 jaar is het bij de vrouwen opnieuw ‘Down Under’ boven in de Rod Laver Arena.

De Australian Open 2022 werd lang gedomineerd door de onverkwikkelijke saga-Djokovic, maar in het finaleweekend alleen maar lachende gezichten in en rond Melbourne Park. Een volgepakte Arena met uitzinnige fans die hun favoriete speelster erdoor sleurden in moeilijke momenten. Want na een autoritaire eerste set, waarin Collins wel bevangen leek door de magnitude van een grandslamfinale, waren die moeilijke momenten er. Plots moest Barty twee servicegames prijsgeven en kwam de vechtjas in Collins naar boven. Op twee puntjes van setwinst kwam ze, maar uiteindelijk slaagde ook Collins er niet in een set van de ongenaakbare Barty af te pakken. Zware service, gevaarlijke slice backhand, mentaal sterk. Het leidt weinig twijfel dat het niet bij drie grandslams blijft voor Barty.

‘Barty Party’

De Australian Open had zich geen mooiere winnares kunnen inbeelden. En bij uitbreiding een tennisgek land, dat na twee zware coronajaren eindelijk licht aan het einde van een duistere tunnel ziet. Het tennisfeestje loog er niet om. ‘Barty Party’. Dat Evonne Goolagong, Australische tennislegende die vier keer de Open won, de trofeeën mocht uitreiken, zorgde nog voor een extra scheut patriottisme. Barty: “Dit is een droom die voor me uitkomt. Wat een verschil met Wimbledon vorig jaar, toen ik niet eens echt kon vieren. En nu in het bijzijn van mijn familie en jullie fans... ‘I’m proud to be an Aussie!’”

En dan moest de dubbelfinale bij de mannen nog volgen, een volledig Australische aangelegenheid: Ebden en Purcell tegen Kokkinakis en... Kyrgios. Zijn intrede door de spelerstunnel maakte de onnavolgbare Kyrgios via Instagram live.

Barty is de eerste thuisspeelster die de Australian Open wint sinds Chris O’Neil in 1978. De Australische telt nu vijftien WTA-titels op haar erelijst. Eerder deze maand won ze ook al het voorbereidingstoernooi in Adelaide. Al zes keer was ze verliezend finaliste maar nog nooit op een grandslam. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot dusver haar beste resultaat.

De 28-jarige Collins speelde haar allereerste grandslamfinale. Haar beste uitslag tot dusver was een halve finale op de Australian Open van 2019. Toen botste ze op de Tsjechische Petra Kvitova. De Amerikaanse won al drie WTA-titels (vorig jaar in Palermo en San José, in 2018 in Newport Beach) en had tot vandaag nog nooit een finale verloren.

Op weg naar de finale had Collins, het 27ste reekshoofd, onder meer Elise Mertens uitgeschakeld in de achtste finales.

Volledig scherm De Australische gewezen kampioene Evonne Goolagong mocht de trofeeën uitreiken. © REUTERS

Volledig scherm Danielle Collins geëmotioneerd na haar verloren finale. © REUTERS

Volledig scherm Een zoen op het voorhoofd van vriendin en dubbelpartner Casey Dellacqua. © AFP

Volledig scherm Gewezen Australisch zwemmer en olympisch kampioen Ian Thorpe. © EPA

Volledig scherm Acteur Russell Crowe. © EPA

Volledig scherm Zangeres Danni Minogue. © EPA

