Andrey Rublev staat zonder een wedstrijd te spelen in de halve finales van ATP-toernooi in Doha

Rublev was als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Woensdag gaf zijn tegenstander, de Fransman Richard Gasquet (ATP 50), verstek voor de tweede ronde wegens een voetblessure. En donderdag had Rublev opnieuw geluk. De Hongaar Marton Fucsovics (ATP 46), zijn opponent in de kwartfinales, kon niet aantreden door rugproblemen. Ondertussen onderhoudt de Rus wel zijn conditie in het dubbelspel in Doha. Aan de zijde van landgenoot Aslan Karatsev bereikte hij de halve finales, door twee duels winnend af te sluiten.