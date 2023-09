ANALYSE. “Onze vinger rust al op de alarmknop”: onze tenniswatcher roept om nieuw Belgisch talent

De US Open begint aan zijn tweede week. Van de Belgen is er, buiten Joran Vliegen in de kwartfinale van het dubbel gemengd, geen spoor meer te bekennen. Mogen we het glas van ons vaderlands tennis nog halfvol zien of moet er aan de alarmbel getrokken worden? Onze tenniswatcher Filip Dewulf wikt en weegt: “De locomotief is op drift geslagen.”