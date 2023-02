Alwéér een record: Novak Djokovic nu ook langst ooit op nummer 1, maar is hij de beste aller tijden?

Cijfermatig begint het op te tellen. Vandaag start Novak Djokovic zijn 378ste week als nummer een van de wereld, waarmee hij één week beter doet dan de ongenaakbaar geachte Steffi Graf. In het debat over wie nu de grootste speler aller tijden is maken de records – met hoeveel grandslamtitels gaat Djokovic eindigen? – stilaan het verschil ten opzichte van het gemis aan liefde van het grote publiek.

Tijdperken vergelijken is een moeilijke opdracht. Steffi Graf stond in de jaren ‘80 en ‘90 377 weken op het hoogste schavotje. Een record dat niet alleen de dominantie van de 22-voudige grandslamwinnares demonstreerde – Graf beëindigde haar carrière op haar 30ste als nummer drie van de wereld – maar lange tijd ook onaantastbaar leek. Daartegenover staat dat de concurrentie voor het Duitse icoon in die tijd natuurlijk maar uit een viertal speelsters bestond waarbij haar grootste rivale, Monica Seles, dan nog eens een mes in de rug kreeg van een gestoorde fan.

Novak Djokovic moest heel zijn carrière optornen tegen twee van de strafste spelers aller tijden - Rafael Nadal en Roger Federer - en is bovendien nog bijlange niet aan het einde van zijn Latijn. Niet vergeten dat de 35-jarige Serviër vorig jaar een groot deel van het seizoen én dus ook de Australian Open en de US Open miste omwille van zijn antivaccinatieprincipes, anders had hij vandaag al staan pronken met meer dan 22 grandslamtitels.

Volledig scherm Novak Djokovic © AFP

Dat record moet hij vooralsnog delen met Nadal, waarbij met ongeduld naar Roland Garros wordt gekeken, waar beide tenoren elkaar mogelijk voor nog een beetje meer geschiedschrijving gaan bekampen. “En liefst in de finale”, lachte Djokovic bij tennismajors.com tijdens een persconferentie in Belgrado vorige week. Hij heeft trouwens een positief saldo in zijn onderlinge duels met ‘Rafa’ (30-29) en ‘Roger’ (27-23). Nog getalletjes die zijn suprematie onderschrijven.

Quote Djokovic is de enige speler die alle grandslamt­ti­tels, alle Masters Se­ries-ti­tels en de ATP Finals (minstens) twéé keer kon winnen. Het leverde hem meer dan 156 miljoen euro aan prijzen­geld op en een fanatieke aanhang.

Djokovic behaalde dus 22 grandslamtrofeeën. Daaronder tien keer de Australian Open, ook dat is vanzelfsprekend een record. Ze maken deel uit van in totaal 93 ATP-titels. Hij heeft nog wat werk aan de winkel als hij Federer (103) en Jimmy Connors (109) wil inhalen, maar niets is onmogelijk voor de zesvoudige Masters-winnaar. Dat toonde Djokovic door maar liefst 38 ATP 1000-toernooien (de grootste toernooien na de grandslams) op zijn palmares te zetten. Hij is dan ook de enige speler die alle grandslamtitels, alle Masters Series-titels en de ATP Finals (minstens) twéé keer kon winnen. Onwaarschijnlijk. Het leverde hem meer dan 156 miljoen euro aan prijzengeld op en een fanatieke aanhang.

Volledig scherm Djokovic won de Australian Open voor de tiende keer. © AFP

Die fanclub (NoleFam) – rond de tien miljoen volgers op elk van zijn socialemediakanalen – gaat ver in hun pleidooi om Djokovic te aanzien als grootste tennisser aller tijden. In dat debat en de vergelijking met Nadal en Federer worden zijn soms niet-doordeweekse opvattingen of acties nog steeds flink doorgerekend (door zijn tegenstanders).

In het gevecht voor de aandacht en liefde van het grote publiek moet hij daarom nog steeds het onderspit delven tegen de Spaanse en Zwitserse ‘heiligen’. Zijn eergevoel kennende zal Djokovic er echter alles aan doen om ook die moeilijk te beïnvloeden maatstaf in zijn voordeel om te buigen. Zodat niet alleen de cijfers meer tellen. “Ik wil geschiedenis blijven schrijven in deze sport”, is hij vastbesloten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.