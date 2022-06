Als tiener speelde ze finales van Wimbledon en Roland Garros, waarna ze stopte door “burn-out”. Nu blijkt het verhaal van Andrea Jaeger vele malen erger

TennisAndrea Jaeger was begin jaren ‘80 een tennissensatie. Op haar 15e gedebuteerd op Wimbledon met een kwartfinale om enkele jaren later twee grandslamfinales te halen tegen Martina Navratilova. Door een schouderblessure en “burn-out” stopte ze echter al op haar 19de. Althans, dat dacht iedereen. Tot nu. Jaeger, die recent 57 werd, heeft na ruim veertig jaar haar versie van het verhaal gedaan. En die versie blijkt een pak erger.

Vijftien jaar en negentien dagen oud was Andrea Jaeger toen ze in 1980 een plek kreeg op de hoofdtabel van Wimbledon. Een record op dat moment. De Amerikaanse haalde meteen de kwartfinale en later voor eigen publiek op de US Open zelfs de halve finale.

Een sensatie was geboren. In 1982 schopte ze het tot de finale van Roland Garros - daarin was Martina Navratilova te sterk. Een jaar later zorgde ze voor opschudding op Wimbledon, door zesvoudig winnares Billie Jean King met twee keer 6-1 te vloeren in de halve finale. In de finale botste Jaeger opnieuw op Navratilova, maar niemand twijfelde eraan dat ze nog grandslamtoernooien zou winnen. Liep dat even anders.

Volledig scherm Andrea Jaeger met tenniscoach Harry Hopkin. © PhotoNews

Jaeger won wel tien enkeltitels, nam deel aan de Olympische Spelen en werd nummer twee op de wereldranglijst, maar in 1984 zette ze op amper 19-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Ze had een zware schouderblessure, maar was vooral uitgeblust en gedegouteerd.

Al sinds haar veertiende was ze prof en ze had het niet onder de markt in die wereld vol volwassenen. Want met haar goeie prestaties wekte ze ook jaloezie op. “Op een dag stapte ik in mijn schoenen, en merkte ik dat iemand er scheermesjes in had gestopt”, vertelt ze bij The Independent. “Soms vond ik mijn racket terug met de snaren doorgeknipt en er werden bijvoorbeeld ook regelmatig mopjes gemaakt over de grootte van mijn borsten. Ik vroeg me vaak af wie het kind was. Als ik er nu op terugkijk, was dat walgelijk.”

Quote Eén bepaalde vrouwelij­ke WTA-official kon haar handen niet thuishou­den. Wel dertig keer heeft ze geprobeerd om me seksueel te intimide­ren en te benaderen. Andrea Jaeger

En het ging nog verder. In het interview heeft Jaeger het ook over ongewenste intimiteiten. “Eén bepaalde vrouwelijke WTA-official kon haar handen niet thuishouden. Wel dertig keer heeft ze geprobeerd om me seksueel te intimideren en te benaderen. En dat al heel vroeg in mijn carrière. Op een dag zag een oudere speelster het gebeuren in de kleedkamers. Ze zei dat het “crazy" was, maar deed niets. Om eraan te kunnen ontsnappen, ging ik me nadien omkleden in de toilethokjes. Het was verschrikkelijk, maar ik durfde niets te zeggen.” Ook niet tegen haar vader en begeleider Roland, die bekend stond om zijn opvliegende karakter. Jaeger was doodsbang voor zijn reactie.

De naam van de bewuste WTA-official wil ze ook niet noemen. Volgens Jaeger werkt de vrouw ook al lang niet meer voor de organisatie. Ze zegt ook dat ze de situatie wel meermaals heeft proberen aankaarten binnen de WTA, maar dat ze daar allerminst haar kant kozen. “Ik werd zelfs bedreigd, meermaals", aldus Jaeger. “Ik moest mijn mond houden of ze zouden ervoor zorgen dat mijn zus haar studiebeurs zou kwijtspelen. En ik moest net al mijn moed bijeen rapen op aan de alarmbel te dúrven trekken.”

Volledig scherm Andrea Jaeger. © AFP

Liefdadigheidswerk

Ondertussen liep ze op de toernooien die ze speelde nog steeds dezelfde “kwaadaardige” mensen tegen het lijf. “Ik was bang en moest vaak overgeven. Op een dag raadde een dokter me aan om mijn amandelen te laten trekken. Ik was blij en opgelucht, want in het ziekenhuis was ik veilig. Later veinsde ik vaak blessures, om te kunnen ontsnappen aan het circuit.”

‘t Is ook in het ziekenhuis dat ze naar eigen zeggen haar nieuwe passie ontdekte: liefdadigheid. Ze ging bijvoorbeeld cadeaus uitdelen aan terminaal zieke kindjes of bezocht een school waar verschillende zelfmoorden hadden plaatsgevonden. “Maar toen er na mijn bezoek aan die school een foto in de krant stond, was de WTA-directeur woedend”, zegt Jaeger. “Hij vond dat ik de organisatie voor schut zette en zei dat ik moest stoppen met mijn liefdadigheidswerk.”

Quote Jaeger werd omschreven als een “verloren ziel” en een “ongeleid projectiel” toen ze haar tennispen­si­oen aankondig­de.

Jaeger moest kiezen tussen haar carrière en haar werk voor goede doelen, zegt ze. “Toen ik in 1984 een schouderblessure kreeg op Roland Garros, zag ik dat als een teken van God.” Jaeger werd omschreven als een “verloren ziel” en een “ongeleid projectiel” toen ze haar pensioen aankondigde.

Het geld dat ze verdiend had aan haar sport, gebruikte ze om goede doelen te steunen. Jaeger richtte The Little Star Foundation op. Die bestaat nu 37 jaar en biedt langdurige zorg aan zieke en verwaarloosde kinderen in de VS. “Dat is mijn grote passie en achteraf bekeken heb ik me mijn keuze nog geen seconde beklaagd”, besluit ze. “Waarom ik na ruim veertig jaar toch nog mijn verhaal doe? Simpel: ik wil mensen helpen. En als ik er op deze manier voor kan zorgen dat jonge meisjes vandaag wél geholpen en wél beschermd worden, dan is dat mijn plicht.”

Volledig scherm Andrea Jaeger. © Photo News

Carrière-overzicht Andrea Jaeger Nationaliteit: VS

Woonplaats: Santa Rosa Beach, Florida

Geboortedatum: 4 juni, 1965 (57)

Lengte: 1m68

Prof geworden in 1980

Gestopt in 1984

Rechtshandig, tweehandige backhand

Prijzengeld: 1,379 miljoen dollar ENKELSPEL

260 matchen gewonnen - 85 verloren

Titels in enkelspel: 10

Hoogste ranking: 2e (1981) Beste resultaten in grandslams:

Australian Open: halve finale (1982)

Roland Garros: finale (1982)

Wimbledon: finale (1983)

US Open: halve finale (1980, 1982) DUBBELSPEL

47 matchen gewonnen - 38 verloren

Titels in dubbelspel: 4 Beste resultaten in grandslams

Australian Open: 3e ronde (1981, 1982)

Roland Garros: kwartfinale (1982)

Wimbledon: 3e ronde (1981)

US Open: halve finale (1980) DUBBEL GEMENGD

Grandslamtitels: 1, Roland Garros (1981)