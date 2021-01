Als supertalent maakte ze ‘einde’ aan carrière van Kim Clijsters, nu krijgt ze “krukken als cadeau”: de tragische teloorgang van Laura Robson (27)

Tennis‘Kim Clijsters eindigt carrière tegen meisje van 18', kopte Het Laatste Nieuws op 30 augustus 2012. Dat meisje heette Laura Robson. Met twee keer 7-6 klopte zij Clijsters op de US Open in wat toen de laatste match uit de Limburgse haar carrière zou zijn. Tienersensatie, supertalent. Er werd Robson een grote carrière voorspeld. Het draaide echter anders uit voor de intussen 27-jarige Britse.

Nochtans is het begin van haar carrière veelbelovend. Op de Spelen van 2012 pakt Robson in eigen land zilver in het gemengd dubbelspel met Andy Murray. Ze wint van Clijsters én Li Na op de US Open en knokt zich snel in ‘s werelds top 30. A rising star - de Engelsen zien een potentiële grandslamwinnares in haar. In 2013 bereikt ze de derde ronde van de Australian Open en de vierde ronde op Wimbledon. ‘Het grootste talent in het vrouwentennis’, schrijft de krant The Independent over Robson, dan nog altijd amper 19 jaar oud.

Maar dan komt het blessureleed - het wordt een rode draad door haar carrière. Een polskwetsuur kost haar nagenoeg het volledige seizoen 2014, en ook het jaar erop blijft die pols haar parten spelen. De jaren waarin ze haar knalprestaties als tiener moet bevestigen, vallen zo in het water. Op de wereldranglijst gaat het van plek 27 (haar beste ranking ooit) naar 558. Een serieuze terugval.

Heupoperaties

Robson timmert via ITF-toernooien aan haar weg terug, maar vlot loopt dat niet. In 2017 krijgt de Britse nog een wildcard voor Wimbledon. In de eerste ronde verliest ze kansloos in twee sets tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Een flinke vernedering voor eigen publiek. De nederlagen stapelen zich op, net als de blessures. In juli 2018 volgt een heupoperatie. De pijn gaat echter nooit helemaal weg. Eind 2019 moet ze opnieuw onder het mes, en nu heeft ze een derde heupoperatie achter de rug, zo laat ze weten op Instagram.

“Ik heb krukken gekregen als verjaardagscadeau”, schrijft Robson, gisteren 27 geworden. “Ik wilde dolgraag doorgaan met trainen, maar ik had zo veel pijn dat een derde operatie onvermijdelijk was. Ik volg het advies van de chirurg en dokters. Dat ik geen last meer krijg van mijn heup op lange termijn, is nu het belangrijkste. Of ik nog kan tennissen, weet ik niet. Dat zal afhangen hoe snel alles geneest de komende maanden.”

Robsons laatste toernooi in Sunderland dateert intussen al van april 2019. Een ranking heeft ze niet meer. Of we haar ooit nog op de baan gaan zien? Het lijkt onwaarschijnlijk. Van het supertalent dat negen jaar geleden Clijsters versloeg op de US Open blijft nog maar weinig over. “Meer dan ooit wil ik een gelukkig leven leiden, zonder pijn”, aldus Robson nog op Instagram. “De voorbije jaren zijn mentaal zeer moeilijk geweest en ik ben blij dat ik mijn familie en vrienden heb. Zij waren er altijd voor mij.”

