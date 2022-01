Alleen in een kamertje op de luchthaven: Australische autoriteiten laten Novak Djokovic het land niet binnen door verkeerd visum

Australian OpenDe ophef rond Novak Djokovic, die dankzij een “medische vrijstelling” vanaf maandag 17 januari kan deelnemen aan de Australian Open, blijft voortduren. De Servische nummer één van de wereld kwam vandaag toe in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn Servisch visum. Hij mag het land voorlopig niet in.

Jaala Pulford, de Minister van Sport van de staat Victoria, gaf op Twitter al aan dat Djokovic niet op hulp vanuit politieke hoek moet rekenen. “De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen”, zo klinkt het. “We zijn altijd duidelijk geweest over twee zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische vrijstellingen zijn een zaak van artsen.”

Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, wil al maanden niet communiceren over zijn vaccinatiestatus. Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken. Dinsdag maakte Djokovic zelf bekend een medische vrijstelling te hebben ontvangen, waardoor hij kan afreizen naar Australië. Alle partijen verbergen zich momenteel achter het medisch beroepsgeheim.

Djokovic is de laatste winnaar van de Australian Open.

De Australische minister-president Scott Morrison had eerder al duidelijke taal gesproken. “We wachten zijn presentatie af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet.”

Djokovic arriveerde rond 13u30 lokale tijd op de Tullamarine Airport. Toen hij zich met een verkeerd ingevuld visum aanmeldde, nam de grenspolitie meteen contact op met de autoriteiten van de staat Victoria. Daarbij werd gevraagd naar een schriftelijke toestemming om Djokovic het land in te laten. De autoriteiten weigerden die toestemming te geven.

Tot er schot in de zaak komt, zit Djokovic dus (ondertussen al enkele uren) vast een een kamertje op de luchthaven van Tullamarine Airport met twee agenten voor de deur. Volgens lokale media vulde iemand uit de Serviër z’n entourage niet het juiste visum in. Het blijft voorlopig afwachten of hij het land in mag. Djokovic kan in Melbourne zijn 10de Australian Open winnen.

