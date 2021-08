“Alle jongeren zouden corona moeten krijgen”: Tsitsipas in de clinch met Griekse overheid na controversiële uitspraken

Tennis Ze blijft op de sukkel: geen US Open voor Kim Clijsters (38)

12 augustus Het hing een beetje in de lucht maar Kim Clijsters stelt haar retour op het circuit nog maar eens uit. Ook in Cincinnati en op de US Open zal de 38-jarige Limburgse niet van de partij zijn. Haar exhibitiepartijtje tijdens het tornooi van Atlanta op 26 juli was een test – Clijsters verloor met twee keer 6-4 van Sloane Stephens, maar kwam de baan op met een ingetapete kuit – waaruit geconcludeerd werd dat ze naar haar lichaam moet luisteren (en dus niet klaar is).