Alison Van Uytvanck ziet met frisse moed en nieuwe liefde kansen op Wimbledon: “Als je vertrouwen hebt, kan je met de toppers mee”

TENNISAls auteur van het beste grasseizoen onder de Belgen begint Alison Van Uytvanck (WTA 46) met frisse moed aan haar achtste Wimbledon. Tegenstandster Emma Raducanu (WTA 11) in ronde één is wel een pittig ding natuurlijk.

Amper twee nederlagen in veertien graswedstrijden leverden de 28-jarige Alison Van Uytvanck de voorbije weken twee WTA 125-titels op (Surbiton en Gaiba). “Ik heb echt een heel hoog niveau gehaald”, wist Van Uytvanck. “Ik win van Elise (Mertens, red.) in Rosmalen met goed tennis en speel 7-6 in de derde ronde tegen het nummer zes van de wereld (Sabalenka). Als je het vertrouwen hebt, dan kan je met de toppers mee. Dat is gewoon zo.”

Run naar 4de ronde?

Dan moet de grasliefhebbende Grimbergse zeker geen schrik hebben van Emma Raducanu. Het Britse godenkind – ze won vorig jaar uit het niets de U.S.Open – staat dicht bij de top tien maar moest in haar eerste grastoernooi in Nottingham opgeven met een verrekking in haar zij en kwam sindsdien niet meer in actie (ze annuleerde gisteren ook haar training). “Na Bad Homburg voelde ik me wel een beetje vermoeid”, evalueerde onze landgenote haar kansen. “Dit is zeker geen makkelijke loting. Ze heeft hier vorig jaar nog de achtste finale gehaald. Maar ik kijk er wel naar uit en hoop mijn niveau van de voorbije weken te kunnen etaleren.”

Quote Het niveau is er en ik geniet ervan. Zeer belangrijk voor mij: als ik kan genieten, speel ik meestal ook mijn beste tennis. Alison Van Uytvanck

Vier jaar geleden bereikte de Brabantse zelf nog de vierde ronde op Wimbledon nadat ze onder meer titelverdedigster Garbine Muguruza wist uit te schakelen. Zo’n run is nu ook weer mogelijk? “Ik heb veel grastennis in de benen en dat zou zeker moeten helpen”, meende Van Uytvanck. “Het zit erin, hè. Het niveau is er en ik geniet ervan. Zeer belangrijk voor mij: als ik kan genieten, speel ik meestal ook mijn beste tennis.”

Volledig scherm 2018: Van Uytvanck heeft net titelverdedigster Muguruza uitgeschakeld. © REUTERS

Top 30

Genieten doet Van Uytvanck ook van haar nieuwe vriendin Emilie. De breuk met Greet Minnen ligt definitief achter haar. “We praten terug”, zuchtte Van Uytvanck die met haar ex-partner coach Ann Devries deelt. “Maar in het begin is het heel moeilijk geweest. We hebben nu een sparringpartner (de Griekse Eleni Kordolaimi, red.) erbij genomen omdat Ann zich niet voortdurend in twee kan splitsen. Professioneel kom ik terug overeen met Greet. Zij en ik hebben een nieuwe vriendin… dat is het leven, hè.”

Een tennisbestaan dat opnieuw de juiste kant opgaat. “Ik ben niet te veel bezig met doelstellingen”, gaf Van Uytvanck toe. “Ik probeer vooral mijn attitude op de baan goed te hebben. Op den duur zou dat zich moeten vertalen in nog meer zeges en mijn ranking die stijgt. Het zou mooi zijn om rond die top 30 te komen. Mijn hoogste ranking verbreken (WTA 37), dat blijft altijd wel een doel. Maar we zullen eerst beginnen met Wimbledon.”

Volledig scherm © ANP