Alison Van Uytvanck verovert in Limoges zevende WTA-titel uit carrière

Londen wil "verifieer­ba­re bewijzen" dat tennisster Peng Shuai veilig is

Na de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, dringt nu ook de regering in Londen aan op meer duidelijkheid rond het lot van de Chinese tennisster Peng Shuai. In een persbericht zaterdagavond wil de Britse minister van Buitenlandse Zaken "verifieerbare bewijzen" over de veiligheid van de jonge vrouw en over de plaats waar ze zich bevindt.

21 november