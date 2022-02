Alexander Zverev jaagt umpire schrik aan en wordt uit toernooi gezet - “Ik ben teleurgesteld in mezelf”

TennisAlexander Zverev heeft zich van zijn allerslechtste kant laten zien. De Duitse tennisser verloor in het Mexicaanse Acapulco een partij in het dubbelspel en botvierde zijn frustratie na de supertiebreak op de stoel van de umpire. Er vlogen ook allerhande verwijten in het rond. De ATP heeft het nummer drie van de wereld inmiddels uit het toernooi gezet. Ondertussen heeft Zverev via Instagram zelf gereageerd op het incident. “Het had niet mogen gebeuren.”

De aanleiding lag in de supertiebreak. Zverev en zijn partner Marcelo Melo dachten dat de bal overduidelijk buiten de lijnen was gegaan, maar de umpire gaf het punt aan Llyod Glasspool en Harri Heliovaara. Op die beslissing liet Zverev zich helemaal gaan. Dat is goed te horen op de verschenen beelden die op social media rondcirkelen. “Godverdomme, die bal was gewoon uit!”, schreeuwt Zverev, heftig wijzend naar de lijn om zijn gelijk te bewijzen. Het publiek scandeert: “Uit, uit, uit!” Het zet kwaad bloed bij het verliezende duo.

Daarna hadden Glasspool en Heliovaara nog één punt nodig om de partij naar zich toe te trekken. Zij maakten het af met een ace. Zverev en Melo schudden de hand nog van hun tegenstanders, waarna bij de Duitser iets knapte. Hij liep richting de umpire en sloeg met zijn racket hard tegen diens stoel. De umpire schrikt op.

De ATP kondigde aan een onderzoek te doen naar het voorval. Het was namelijk niet de eerste keer. Zverev gooide eerder dit jaar ook al zijn racket kapot op de Australian Open. “We zijn vastbesloten om zinvolle stappen te overnemen”, klonk het bij ATP-baas Massimo Calvelli. Die kwamen er ook, want Zverev is inmiddels uit het toernooi gezet. Wegens “onsportief gedrag”, zo klinkt het in een officiële mededeling.

Via Instagram reageerde Zverev zelf op het incident. “Het is moeilijk onder woorden te brengen hoeveel spijt ik heb van mijn gedrag tijdens en na de dubbelpartij van gisteren. Ik heb persoonlijk mijn excuses aangeboden aan de umpire omdat mijn woede-uitbarsting naar hem verkeerd en onaanvaardbaar was. Ik ben alleen teleurgesteld in mezelf. Het had gewoon niet mogen gebeuren en er zijn geen excuses. Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan mijn fans, het toernooi en de sport waar ik van hou", vertelt de Duitser.

Er loopt al een ander onderzoek tegen Zverev van in oktober vorig jaar. Hij zou tijdens de Shanghai Masters in 2019 zijn inmiddels ex-vriendin hebben mishandeld.

Een gewaarschuwd man telt voor twee, maar dat gezegde gaat niet op voor Zverev.

