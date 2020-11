Alexander Zverev gaat gebukt onder beschuldigingen ex-vriendin: “Zo ben ik niet opgevoed"

Tennis Mertens stoot in drie sets door, Minnen uitgescha­keld in Linz

11 november Elise Mertens (WTA 21) heeft zich - niet zonder moeite - geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Linz (hardcourt/202.250 dollar). De 24-jarige Limburgse haalde het na twee uur en zeven minuten tennis in drie sets (2-6, 6-1 en 6-2) van de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 163). In de tweede ronde treft Mertens, het tweede reekshoofd, de Russische veterane Vera Zvonareva (WTA 173), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel in Linz staat.