Alarmbellen gaan af: komt het Belgische tennis in New York weer boven water?

Eerst wat nuance: talentaangroei is vaak cyclisch en geen enkel land ontsnapt zo nu en dan aan een droogte. Vraag even na in Frankrijk – tennisgrootheid die door de vetpotten van Roland Garros over quasi onuitputtelijke mogelijkheden beschikt – en het huilen staat hen – met amper twee mannen in de top 30 en geen enkele speelster in de top 50! – nader dan het lachen. Dan doen wij het met (sub)toppers David Goffin (ATP 19) en Elise Mertens (WTA 15) als trekkers nog altijd niet zo slecht. Alleen zijn die locomotieven de laatste tijd net iets te veel ontspoord. De 30-jarige Goffin heeft nog wel het excuus dat hij terugkeert van twee maanden pauze en een ernstige enkelblessure. “Ik had niet verwacht dat ik al mijn matchen meteen zou winnen”, claimde hij na zijn nederlaag in de eerste ronde van Cincinnati vorige zondag. Goffin hoopt vanaf maandag op het ATP 250-tornooi van Winston-Salem, waar hij een wildcard kreeg, opnieuw aan te knopen met enkele zeges om met ietwat vertrouwen naar New York af te kunnen reizen.