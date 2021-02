Afscheid in stijl: Elise Mertens en Aryna Sabalenka pakken op Australian Open tweede grandslamtitel in dubbelspel

Een afscheid in stijl. Elise Mertens en Aryna Sabalenka speelden (hoogstwaarschijnlijk) hun laatste wedstrijd als duo, aangezien die laatste zich wil focussen op het enkelspel. Dankzij de nieuwe grandslamtitel worden ze officieel het nummer één op de wereldranglijst. In 2019 won het Wit-Russisch-Belgische duo de US Open.

Grandslamzege nummer twee dus voor Mertens. Vandaag rekende ze in de finale van het damesdubbel in de Rod Laver Arena af met Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. De eerste set ging met 6-2 naar Mertens en haar partner. Ook in het tweede (en laatste) bedrijf trokken ze aan het langste eind: 6-3. De vierde matchbal was de goede. Game, set, match.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sabalenka richt zich op enkelspel

“Ik ga proberen minder dubbel te spelen”, zei Sabalenka enkele dagen terug. “Ik had dat begin dit jaar al beslist, maar omdat Elise geen andere partner kon vinden voor de Australian Open heb ik toch nog toegezegd. Normaliter ga ik in de resterende grandslamtoernooien niet meer in het dubbel aantreden. Ik wil me focussen op het enkelspel.”

Het blijft een dubbeltje op zijn kant, die combo enkel- en dubbelspel. Mertens gaf zelf toe na haar nederlaag tegen Karolina Muchova in de achtste finale dat ze wat vermoeid was. De dag ervoor had ze twee uur en elf minuten op de baan gestaan om een driesetter in de derde ronde van het dubbelspel te overleven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP