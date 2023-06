40 miljoen aan prijzengeld, maar op haar 42ste wil ze van geen ophouden weten: waarom blijft Venus Williams maar doorgaan?

KIJK. “Phone, please”: plots hoort ‘s werelds nummer één Swiatek haar eigen gsm afgaan tijdens wedstrijd

En plots hoor je als tennisser middenin een match jouw eigen gsm afgaan. Het overkwam Iga Swiatek (21), ‘s werelds nummer één. Elena Rybakina (23) stond in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Rome klaar voor haar opslag, tot een telefoon aan het rinkelen ging. Swiatek had snel door dat het háár toestel was en ging ietwat gegeneerd in de vele zakken op zoek naar het ding.