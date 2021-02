17-jarige Spanjaard schakelt Goffin uit in Melbourne, Belg kan slechts 6 spelletjes winnen tegen ‘nieuwe Nadal’

Australian Open Ook Djokovic reageert op hele heisa rond privileges: “Mijn goede bedoelin­gen zijn verkeerd begrepen”

20 januari Novak Djokovic die in bloot bovenlijf een balletje slaat op zijn balkon van zijn hotelkamer in Adelaide. Genietend van de Australische zon. Een van de privileges van de tennistop. De iets mindere goden moeten het doen met een hotelkamer zonder balkon in Melbourne. Craig Tiley, de toernooidirecteur van de Australian Open, staat volledige achter die privileges. “Als je tot de top behoort, heb je recht op een betere deal”, stelt hij. En intussen heeft ook Djokovic zelf al gereageerd op de heisa.