Zussen Isabel (35) en Charlotte (32) zetten Zoet Gedacht verder: “Het is een speciaalzaak maar er zijn voldoende gelegenheden om binnen te springen”

Ze zijn beide afkomstig uit Hamme maar Isabel heeft wel een band met Temse omdat ze momenteel aan de slag is als teamverantwoordelijke logistiek bij de gemeente. “Toen ik hoorde dat er een overnemer werd gezocht voor Zoet Gedacht heb ik meteen mijn zus aangesproken”, vertelt Isabel. “We hebben altijd al een heel hechte band gehad en het leek ons leuk om samen de schouders te zetten onder een gemeenschappelijk project. Onze ouders zijn beide ook zelfstandig en het zit wellicht toch een beetje in de genen. Alleen wou ik de stap niet zetten. Gelukkig hapte Charlotte meteen toe. Ik zou met niemand anders dit avontuur beginnen.”

Duobaan

Charlotte was meteen voor het idee gewonnen. “Ik ken Temse ook wel een beetje maar het is vooral het leuke assortiment aan lekkernijen dat me aantrok. Deze zoetigheden verkoop je met de glimlach. We gaan beide parttime de zaak runnen en combineren het zo met onze huidige job. Op drukke momenten zullen we natuurlijk samen in de zaak staan. Ik zie het helemaal zitten en heb intussen al een workshop inpakken gevolgd”, lacht ze.