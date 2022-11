Zonnepanelen voor 144 sociale woningen in Sompershoekwijk

temseNog dit jaar zullen er op 144 sociale woningen in de Sompershoekwijk zonnepanelen worden geplaatst. Dat kadert binnen het project Aster dat Temse als proefproject had uitgekozen.

Aster is een coöperatieve die in het leven werd geroepen door de Vlaamse sociale huisvestigingssector om sociale woningen uit te rusten met zonnepanelen. Dat is namelijk een oud zeer: sociale huurders kunnen niet investeren in zonnepanelen, niet alleen omdat ze er meestal het geld niet voor hebben maar ook omdat het niet hun eigen dak betreft. Aster heeft de ambitie om het grootste zonnepanelenproject van Vlaanderen uit te rollen. Het doel is om de komende drie jaar vijftigduizend sociale woningen uit te rusten met in totaal 400.000 zonnepanelen.

Temse werd samen met Herentals uitverkoren als proefproject van Aster en dat is geen toeval. Etienne Audenaert is namelijk niet alleen voorzitter van Aster maar ook directeur van WoonAnker Waas. Intussen zijn er bij 19 woningen in de Polderstraat al zonnepanelen geplaatst en in werking.

In de gemeenteraad polste Brigitte Caura (Tesamen) naar de verdere timing. Volgens schepen Stephan Van der Gucht die als bestuurder zetel in WoonAnker Waas, is het de bedoeling om eind dit jaar te starten met het plaatsen van zonnepanelen op 144 woningen in de wijk Sompershoek. “Volgend jaar moet het project op kruissnelheid zitten en gaan er in heel Vlaanderen zelfs 50 woningen per dag voorzien worden van zonnepanelen”, klinkt het. Brigitte Caura vindt het een lovenswaardig project maar over de tarieven is wel nog geen duidelijkheid. “Die zullen bepaald worden door de Vlaamse regering”, zegt Van der Gucht. “Er zal alleszins een gegarandeerd voordeel zijn voor de huurders. Een eventuele meeropbrengst kan gaan naar huurders van omliggende appartementen of woningen waar zonnepanelen niet nuttig zijn.”

