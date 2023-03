Zo slim is een Tesla: wagen registreert hoe vandaal met stenen naar auto gooit en filmt dader

De eigenaar van de wagen deelde de beelden op sociale media in de hoop een spoor terug te vinden van de vandaal. De feiten deden zich afgelopen zondag voor aan de parking van de Wilfordkaai in Temse. Rond 6.30 uur registreerde de auto zelf hoe een onbekende man op een fiets twee zware stenen tegen de wagen gooit. “Het gaat om een Tesla model 3 en die is uitgerust met een bewakingsmodus”, vertelt de eigenaar. “Als er iets of iemand te dicht in de buurt komt, flitst de auto even met de lichten en maakt deze beelden met de vier camera’s vooraan en achteraan. Mogelijk heeft dat de aandacht van de dader getrokken toen die voorbij fietste.”

Sjaal

Op de beelden is te zien hoe de fietser terugkeert om de wagen opnieuw te bekijken. Even later tonen de camerabeelden hoe twee zware stenen tegen de auto worden gegooid. “De stenen had hij wellicht in zijn fietstas zitten”, vermoedt de eigenaar. “Ze komen mogelijk uit de fontein op het marktplein, want soortgelijke stenen zijn in de buurt nergens anders te vinden. Het is wel vreemd dat iemand op dat uur op een fiets rondrijdt met stenen in een tas. Jammer genoeg is de fietser niet herkenbaar door de sjaal voor zijn gezicht. Ik heb de beelden gedeeld in de hoop dat iemand hem of zijn fiets herkent. Het raam van de auto is niet gesneuveld maar er zijn wel deuken in het kader. Alles is nu geregeld via de verzekering maar uiteraard is er ook klacht ingediend bij de politie.”