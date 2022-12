Winterjogging door de koestal en over de weilanden zodat scholieren kunnen zwemmen

Er zijn in totaal 4 afstanden (De Priester Poppe School Run (1km), De Kalfjesrun (4km), De Boeren run (6km en een wisselbeker voor snelste landbouwer) en De Stierenrun (12 km). Dankzij de leuke medewerking van melkveehandel De Bock lopen de deelnemers een kwart van de rondes van 2 km doorheen de stallen en over de weide. Via de wijk Prieterage en de Dorpstraat gaat het zo over het terrein van De Bock.

Opbrengst naar zwemlessen

Aangezien Vlaanderen opnieuw ondergedompeld wordt in de Warmste Week van StuBru is er ook een goed doel aan dit sportevent gekoppeld. De opbrengst gaat namelijk naar de plaatselijke Priester Poppe School. “Ook op onze school wordt de financiële crisis steeds voelbaarder”, zegt directrice Veerle Van Bogaert. “Door de stijgende prijzen van het busvervoer wordt het organiseren van uitstappen binnen de maximumfactuur steeds moeilijker. Zo is bijvoorbeeld de afstand naar het zwembad te groot om te voet te kunnen gaan. Wekelijks gaan zwemmen is ondenkbaar geworden. Sinds enkele jaren was dit al gereduceerd naar een 12-tal zwembeurten op een jaar voor de kinderen van het 1ste tot het 4de leerjaar. Voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar en de 3de kleuterklas is dit slechts enkele keren op een volledig schooljaar. De school legt wekelijks een aanzienlijk bedrag bij per zwembeurt/per kind. Maar ook de werkingsmiddelen zijn te beperkt om dit wekelijks te kunnen blijven doen. We willen onze kinderen niet doen inboeten op zwembeurten door deze hoge prijzen maar willen tegelijk ook nog culturele uitstappen met onze kinderen kunnen organiseren. We zijn dan ook ongelooflijk blij en dankbaar dat Serge en Birgit van Onder den Toren hun steentje willen bijdragen om onze school financieel te steunen, met een deel van de opbrengst van de ‘Winterjogging’. Zo kunnen we alvast dit schooljaar het aantal zwembeurten blijven behouden.”