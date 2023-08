Willy en Julienne vieren 60ste huwelijksverjaardag

Na twee coronaja­ren en een ingekorte versie door de hitte is de 54ste Dodentocht begonnen: “Het mag een heerlijk normale wandel­tocht worden”

De 54ste editie van de Dodentocht is officieel gestart. Om 21 uur zijn in Bornem de eerste van in totaal 13.000 deelnemers gestart aan 100 kilometer lange tocht. Ze zouden zaterdagavond voor 21 uur over de eindmeet moeten wandelen. “Na twee coronajaren en een ingekorte versie door de hitte hopen we dit jaar op een heerlijk normale wandeltocht”, zegt woordvoerder Ilse Robyn.