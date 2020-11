William Massart zelf overleden aan kanker na jarenlange strijd voor zieke dochter Sandra: “Hij is strijdvaardig gebleven tot de laatste snik”

Temse Drugs aangetrof­fen in woning, man vrij onder voorwaar­den

27 oktober Tijdens een tussenkomst in een woning in Temse werden drie personen opgepakt en opgesloten in de politiecellen. In de woning werden drugs aangetroffen. Eén bewoner, een twintigjarige man, werd dinsdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.