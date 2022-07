Werner en Maria vieren diamanten huwelijksjubileum

Op 11 juli 1962 werden ze door schepen Felix Bulteel in het echt verbonden. Een bijzonder moment want Felix was de broer van Werner. Zelf was Werner actief als technisch tekenaar op de Boelwerf tot 1964 en daarna technisch bediende tot zijn pensioen in 1997. Maria was bediende tot 1962, ging dan als zelfstandig winkelierster aan de slag tot 1967 om dan het huishouden op zich te nemen. Het echtpaar heeft 1 dochter en 1 kleinzoon en 1 kleindochter. Ze wonen in de Clement D’Hooghelaan te Temse