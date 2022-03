Werf Antwerpsesteenweg even blank door lekgeslagen waterleiding

Bazel Solidari­teits­ac­tie voor gezin dat alles kwijtraak­te in brand: “Zelfs met zware brandwon­den probeerde Jorg huis nog te blussen”

Vrienden en buren van Jorg Geenen (33) en Serpil De Coninck (30) uit Bazel zijn met een solidariteitsactie gestart nadat een zware brand zondag hun woning heeft verwoest. “We zijn dankbaar voor de steun, want we hebben bijna niks meer kunnen redden”, getuigt Serpil. “Maar ik hoop in de eerste plaats dat Jorg herstelt van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen.”

