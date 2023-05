WEER. Kans op bewolking in Temse vanochtend

Jonge renners kunnen trainen op afgesloten parcours in potpolder: “Succes als we hierdoor ook maar één ongeval mee kunnen vermijden”

Jonge wielrenners tussen de 8 en 14 jaar kunnen vanaf nu elke donderdag trainen op een afgesloten parcours van 4,3 kilometer in Tielrode. Gewezen bondscoach José De Cauwer is één van de initiatiefnemers. “Hier kunnen ze in alle veiligheid eerst de nodige stuurvaardigheid onder de knie krijgen”, legt hij uit.