WEER. In Temse heldere ochtend

“Waterpret voor hondjes”: hondenloop­zo­ne in Breeven uitgebreid met zwemzone

In Breeven is het hekje van de allereerste hondenzwemzone in Bornem geopend. Deze zone is een uitbreiding van de huidige hondenloopzone, naast de parking aan de Barelstraat en biedt honden nu ook de mogelijkheid om te zwemmen en te spelen in het water. Hond Pippa van schepen van Dierenwelzijn Eddie Bormans (N-VA) staat al te kwispelen om het water in te gaan.