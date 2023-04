WEER. In Temse helder weer vanochtend

MIJN DORP. Jeugd­schrij­ver Danny De Vos (55) over zijn Buitenland: “Kinderen spelen hier zonder gevaar op straat en overal waar je kijkt, zie je groen en water”

Hij schreef al jaren voor zichzelf en voor het plezier, maar sinds 2015 mag Danny De Vos (55) zich ook echt auteur noemen. Na zijn eerste jeugdroman ‘Hoe Napoleon zijn verjaardag vierde’ had hij de smaak meteen stevig te pakken. Ondertussen staan er meer dan tien titels op de teller en zit er nieuw werk klaar in de pijplijn. De Vos pent alles neer in het Buitenland, het Bornemse gehucht dat vroeger moerasgebied was en nu één van de mooiste plekken van Klein-Brabant.