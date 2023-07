WEER. In Temse gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Eén verdachte aangehou­den na mislukte overval op drugtrans­port, andere verdachte verschijnt vrijdag

In de zaak naar de mislukte overval op het drugtransport in Elversele bij Temse verschenen dinsdag de twee verdachten voor de raadkamer in Dendermonde. Eén van hen werd aangehouden, de tweede verdachte moet vrijdag opnieuw verschijnen nadat de zaak werd uitgesteld. Het parket geeft geen extra commentaar.