WEER. Helder weer in Temse vanochtend

Chauffeur is niet orde met tachograaf: 3.600 boete

Bij een controleactie van de politiezone Rivierenland op zwaar vervoer hebben de agenten een vrachtwagenchauffeur aan de kant gezet. De chauffeur was niet in orde met zijn tachograaf en vrachtbrief. “Ook zijn lading was niet bedekt”, zegt de politiezone. De chauffeur moest een geldboete betalen van ruim 3.600 euro. “Verder stelden we nog enkele andere overtredingen vast. Zo begingen enkele truckers een overtreding op het vakbekwaamheidsattest alsook nog andere inbreuken op de tachograaf”, besluit de politie. In totaal inde de politie voor 5.250 euro aan boetes.