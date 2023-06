WEER. Helder weer in Temse vanochtend

“Kom dit 18de-eeuw­se stuk eens bewonderen”: kasteel d’Ursel pronkt met sprei van de hertog tijdens zomerse opendeurda­gen

Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) pakt deze zomer uit met een reeks zomerse opendeurdagen. Twee maanden lang kan je het kasteel op zondagnamiddag gratis bezoeken. “We pakken voor de gelegenheid uit met een topstuk dat we tijdelijk in bruikleen krijgen: een 18de-eeuwse geborduurde zijden sprei van de derde graaf d’Ursel”, zegt directeur Koen De Vlieger.