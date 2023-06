WEER. Helder weer in Temse vanochtend

Handtas gestolen bij woningin­braak

In de Constant Mamefstraat in Bornem hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen langs de achterkant. Daar werd een deur geforceerd. Eens binnen werd het pand doorzocht. Er werd een handtas ontvreemd. Naast enkele identiteitsdocumenten werd er ook nog een bankkaart, een geldsom en een sleutelbos gestolen. De politie is een onderzoek opgestart.