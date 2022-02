Vrijspraak in tien jaar oude moordzaak brengt speurder volgende week voor Dendermondse rechtbank: getuigenis tijdens proces zorgt nu voor beschuldiging van meineed

Puurs-Sint-Amands Ex-sche­pen Ben Waumans (65) overleden: “Allemans­vriend die leven in het dorp bracht”

Lippelonaar Ben Waumans is op maandag 31 januari overleden, hij werd 65 jaar oud. Waumans was veertig jaar lang garagist in de Puurs-Sint-Amandse deelgemeente, en betrokken bij allerlei verenigingen. Hij was ook heel even schepen: “Ben was altijd goedgezind, en een vriend van ons allemaal”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

1 februari